Gobierno de Querétaro pone alto a música que promueve la violencia

Gobierno de Querétaro pone alto a música que promueve la violencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Agosto de 2025 a las 07:57:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 18 de agosto del 2025.- En Querétaro prevenimos y alertamos, defendemos la paz y el bien común, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al decretar que en el estado no se permitirá que en eventos públicos, plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología del delito o que promueva la cultura del crimen.

A través de un video en redes sociales, el mandatario estatal refirió que la entidad no es una isla, y no se encuentra exenta a los problemas que lastiman al país; no obstante, apuntó que jamás se estará de brazos cruzados en la defensa de la vida, la familia, las niñas, niños y adolescentes. Porque en Querétaro, subrayó, se valora la decencia y se aprecia la vida.

Reconoció que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero indicó que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito.

“No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces. Se trata de proteger valores. De cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, a nuestra sociedad, de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que viene del crimen”, enfatizó.

El Gobernador resaltó que Querétaro es tierra de paz, trabajo y respeto y así debe seguir. En este sentido, exhortó a las presidentas y presidentes de los 18 municipios, a que mediante sus reglamentos y leyes municipales, tomen las medidas necesarias para que este decreto no solo sea vigente, sino eficaz en todo el estado, y que se extienda a establecimientos mercantiles como son los centros de entretenimiento privados, donde también es necesario evitar la normalización de mensajes que promuevan la violencia o el delito.

“No vamos a permitir que se siembre la semilla de la violencia en el corazón de nuestra gente. No lo vamos a permitir en nuestras plazas, en nuestras ferias, en nuestros auditorios o en los lugares de esparcimiento. No con el aval de este gobierno. Tenemos la responsabilidad de cuidar a Querétaro. Y lo vamos a hacer. Es momento de decir, juntos, ¡ya fue suficiente!”, aseveró.

Kuri González mencionó que la libertad no existe sin responsabilidad, y que en Querétaro, esta no será pretexto para fomentar la violencia o celebrar a los criminales. En esta entidad, ponderó, se celebra a la gente buena y se defiende la paz, motivo por el que se tomó esta medida: por el presente, y, sobre todo, por el futuro de las nuevas generaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Irapuato tras persecución policial, fueron detenidos los presuntos homicidas del policía de Corregidora 
Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán
Al menos 5 heridos en ataque armado en calles de Culiacán; los agresores se dan a la fugan
Hombre es asesinado a las afueras de la plaza de toros en Tarímbaro, Michoacán
Más información de la categoria
Beatriz Gutiérrez niega mudanza a España; afirma fue a visitar a AMLO el fin de semana
Volcadura deja un muerto y tres heridos en Tepalcatepec, Michoacán
Gobierno de Querétaro pone alto a música que promueve la violencia
Designan a José Antonio Cruz Medina nuevo Coordinador de Fiscales de la FGE Michoacán
Comentarios