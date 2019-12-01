Ismael Zambada, líder criminal de Sinaloa se declarará culpable en EEUU

Nueva York, Estados Unidos, a 18 de agosto 2025.- El líder criminal de Sinaloa, Ismael Zambada García, se declarará culpable por cargos de narcotráfico ante un tribunal de Estados Unidos el próximo lunes 25 de agosto de 2025.

Lo anterior se detalló en el registro judicial estadounidense, el cual revelado por el periodista Keegan Hamilton, en donde se apuntó el acuerdo al que se llegó con los fiscales del caso.

“Un nuevo documento judicial muestra que el líder del Cártel de Sinaloa, el Mayo Zambada, llegó a un acuerdo con los fiscales federales de Estados Unidos y cambiará su declaración a culpable en su próxima audiencia judicial el 25 de agosto”, según indagó el profesional de la comunicación.

De acuerdo con el documento filtrado, la audiencia de declaración de culpabilidad del cofundador del Cártel de Sinaloa se llevará a cabo en una corte de Brooklyn, Nueva York, en punto de las 12:00 horas tiempo local, y estará encabezada por el juez Brian Cogan, quien sentenció a cadena perpetua al otro pionero de dicha organización criminal, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.