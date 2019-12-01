Gobierno de Querétaro es ejemplo en lograr consensos, prueba de ello relación con Gobierno federal: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 20 de noviembre del 2025.- Si de algo se caracteriza la administración de Mauricio Kuri González PAN) es de mantener puertas abiertas y lograr consensos y ejemplo de ello es la relación que existe entre él y la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, emanada del Partido de Morena, afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

El edil subrayó que, desde el ámbito municipal, se ha trabajado de manera constante en colaboración con el Estado y la Federación, atendiendo la demanda ciudadana de acuerdos y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

“La gente lo que pide es diálogo, que nos pongamos de acuerdo y que los gobiernos ayuden. Esa es la marca del gobernador Mauricio Kuri y de este gobierno municipal: la cooperación institucional para el beneficio de los gobernados”.

Esto, luego de que la presidenta de Cadereyta, Astrid Ortega, abandonó la reunión que sostendría el miércoles pasado con el mandatario estatal Mauricio Kuri González porque no se cumplieron las condiciones bajo las que ella pretendía sostener el encuentro, incluido el hecho de que la fotografía oficial se realizara al final.

Macías Olvera lamentó que existan administraciones municipales que optan por la confrontación, lo que termina afectando directamente a la ciudadanía. En contraste, aseguró que la actual administración estatal y municipal se distinguen por fomentar el consenso y la colaboración.

Rechazó los señalamientos de actitudes de machismo o disociación, reiterando que el gobernador Kuri ha demostrado ser un líder incluyente y abierto.

“Si alguien ha dado muestra de ser un gobernante de puertas abiertas, de diálogo y de consenso, es el gobernador Kuri. Incluso la propia presidenta de la República lo ha reconocido”.

Finalmente, sostuvo que este estilo de trabajo refleja la manera en que se conduce el gobierno del estado, privilegiando la unidad y el beneficio de los ciudadanos.

Tras dar por cancelada la reunión del día de ayer, Eric Gudiño Torres, encargado de la política interna de la entidad señaló que, antes de iniciar la reunión, Astrid Ortega mostró su molestia y exigió que no se documentara el encuentro con el mandatario estatal, al no tener una respuesta inmediata se levantó del lugar designado para ella y salió del lugar, aunque esté incidente no cierra las puertas al diálogo y a agendar una nueva reunión con el titular del Poder Ejecutivo del estado.

“No se tuvo la reunión, desde que llegó la presidenta se le invitó a pasar a Palacio; parte de los protocolos que tenemos, es no entrar con celular y se molestó, pasó la estábamos recibiendo parte del gabinete, estaba la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo; la secretaria de las Mujeres, Sonia Rocha; la secretaria Sonia Carrillo; el secretario Toño Rangel, el director de Comunicación Juan del Villar y un servidor; pasó el gobernador y un fotógrafo, se enojó (Astrid Ortega) se paró y se salió”.