Gobierno de Querétaro fortalece vínculo con la juventud

Gobierno de Querétaro fortalece vínculo con la juventud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:41:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- Querétaro se distingue por ser tierra de talento, esfuerzo y sueños cumplidos, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar el evento “Empieza hoy Contigo”, espacio en el que motivó a estudiantes de bachillerato y de universidades a ser innovadores, competitivos y solidarios; así como a fortalecer los cimientos para llevar al estado al siguiente nivel.

Ante cerca de tres mil personas reunidas en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), la diputada federal, Tania Palacios Kuri, moderó un conversatorio con autoridades estatales en el que se abordaron temas relacionados con la educación, el emprendimiento, el bien común y la participación.

También se llevaron a cabo conferencias sobre autoconocimiento y manejo emocional por parte de especialistas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Blindaje Morelia: En las últimas horas 15 detenidos y seis unidades aseguradas: SSP
Aseguran más de 1.7 toneladas de estupefacientes químicos en Zacatecas
Más información de la categoria
Diputadas "se pelean" por estar al lado de Omar García Harfuch en Cámara de Diputados
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Agricultores tachan de "insulto al campo mexicano" el acuerdo del gobierno sobre precio del maíz
Comentarios