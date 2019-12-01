Gobierno de Querétaro fortalece vínculo con la juventud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 07:41:18

Querétaro, Querétaro, 28 de octubre del 2025.- Querétaro se distingue por ser tierra de talento, esfuerzo y sueños cumplidos, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar el evento “Empieza hoy Contigo”, espacio en el que motivó a estudiantes de bachillerato y de universidades a ser innovadores, competitivos y solidarios; así como a fortalecer los cimientos para llevar al estado al siguiente nivel.

Ante cerca de tres mil personas reunidas en el Querétaro Centro de Congresos (QCC), la diputada federal, Tania Palacios Kuri, moderó un conversatorio con autoridades estatales en el que se abordaron temas relacionados con la educación, el emprendimiento, el bien común y la participación.

También se llevaron a cabo conferencias sobre autoconocimiento y manejo emocional por parte de especialistas.