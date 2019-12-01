Gobierno de puertas abiertas: Zitácuaro alcanza 100 jornadas del Día Ciudadano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 20:43:38

Zitácuaro, Michoacán, 28 de septiembre de 2026.- El Ayuntamiento de Zitácuaro alcanzó 100 jornadas del Día Ciudadano, un mecanismo de atención directa encabezado por el presidente municipal Antonio Ixtláhuac, quien cada miércoles atiende personalmente a la población en la Plaza Cívica Benito Juárez para escuchar y dar seguimiento a solicitudes de habitantes de colonias, comunidades y tenencias.

Al llegar a las 100 jornadas, Ixtláhuac destacó que su administración optó por mantener un gobierno de puertas abiertas y en contacto permanente con la ciudadanía, a través de un ejercicio semanal que se ha mantenido ante distintas condiciones y necesidades de la población.

“Cada miércoles yo he tratado de poner mi mejor sonrisa, mi mejor carácter, mi mejor actitud por servirles a todos ustedes, porque esa es mi misión y esa es mi obligación: servirles”, expresó.

Durante los Días Ciudadanos se reciben planteamientos relacionados con salud, obras, alumbrado público, agua potable, drenaje, pavimentaciones, educación y becas, además de asuntos personales y otras necesidades que son canalizadas a las áreas correspondientes del Gobierno Municipal para su atención y seguimiento.

El presidente municipal señaló que este contacto directo permite conocer de primera mano las problemáticas de las familias y atender personalmente a quienes acuden cada semana. “Ustedes me pusieron aquí para servirles, para tratar de resolverles”, afirmó.

Con 100 jornadas realizadas, el Día Ciudadano se consolida como un espacio permanente de comunicación entre ciudadanía y gobierno, con la participación directa del presidente municipal y de las distintas dependencias del Ayuntamiento.

El Gobierno de la Heroica continuará realizando cada miércoles el Día Ciudadano en la Plaza Cívica Benito Juárez, manteniendo este modelo de atención directa y cercanía con las y los zitacuarenses.