Gobierno de Morelia trabaja en el cuidado de áreas verdes y espacios públicos

Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia que encabeza Alfonso Martínez Alcázar mantiene de manera permanente los trabajos de mantenimiento de áreas verdes urbanas, con el objetivo de conservar en buenas condiciones las vialidades y espacios públicos de la ciudad, en beneficio de las familias morelianas y de quienes visitan la ciudad.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, por medio de la Dirección de Parques y Jardines, esta semana se realizaron labores en el camellón y laterales del Periférico Paseo de la República, desde la avenida Pedregal con dirección hacia el Tecnológico, donde se efectuó poda de pasto, corte de maleza y retiro de residuos vegetales. De igual forma se trabajó sobre la avenida Amalia Solórzano, donde las lluvias recientes propiciaron el rápido crecimiento de la maleza.

Además, en los bosques Cuauhtémoc y Morelos se mantiene un programa de atención continua que permite conservar estos espacios de convivencia en condiciones adecuadas, para el disfrute de las familias.

Como parte de las labores de manejo de arbolado, también se realizaron trabajos en las colonias Lomas de Morelia e Indeco, así como en las avenidas Poliducto y Cointzio, atendiendo las necesidades que presentan las áreas verdes.

El Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el cuidado de la imagen urbana, para que los espacios públicos se mantengan en buenas condiciones y puedan disfrutarlos todas y todos. Por ello, las acciones de mantenimiento se realizan de manera constante en distintos puntos de la ciudad, contribuyendo a conservar áreas verdes dignas, limpias y agradables para la convivencia y el disfrute de la población.