Gobierno de Morelia refuerza labores de balizamiento y mantenimiento de señalética en la ciudad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 13:26:45

Morelia, Michoacán a 22 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM), continúa reforzando la seguridad de peatones y automovilistas, con jornadas de balizamiento y mantenimiento vial en distintos puntos de la ciudad.

Esta semana, el equipo de mantenimiento de la SEDUM, denominado "Cebras", realizó trabajos de balizamiento en reductores de velocidad de importantes vialidades como: Avenida Poliducto, Avenida Poniente Adolfo López Mateos, Avenida Juan Pablo II, Avenida Villas del Monte, Calle JJ Tablada, y Avenida La Joya.

Asimismo, el equipo Cebras se encuentra dando mantenimiento a la señalética vertical de las zonas señaladas, lo cual incluye limpieza, retiro de stickers y reemplazo de piezas, en caso necesario.

Cabe señalar que estas labores se realizan fuera de las horas pico, con el propósito de reducir las afectaciones al tránsito vehicular.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso de trabajar por una ciudad más segura y ordenada en beneficio de todas y todos.