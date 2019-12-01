Gobierno de Morelia reconoce la entrega y heroísmo de bomberos

Morelia Michoacán, a 22 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia llevó a cabo un acto conmemorativo por el Día Nacional del Bombero, donde el Coordinador de Protección Civil y Bomberos del municipio, Francisco Xavier Lara Medina hizo entrega de incentivos a los miembros del cuerpo de Bomberos del Municipio, reconociendo así su valor y su compromiso con la ciudadanía, para proteger a la ciudad y sus habitantes ante siniestros y situaciones de emergencia.

El acto se realizó en la Estación III de Bomberos Morelia, donde estuvieron presentes los 48 bomberos y bomberas que forman parte de la agrupación municipal, acompañados por sus familias, así como integrantes de Protección Civil Municipal, para conmemorar con las autoridades este Día de Celebración Nacional. También asistieron al evento miembros del Cabildo, así como integrantes del Gabinete legal y ampliado del Ayuntamiento, para reconocer juntos la importante labor de los bomberos de Morelia

Durante su participación, el Comandante Rodrigo Camacho Sánchez, Jefe del Departamento de Bomberos de Morelia destacó la preparación de cada uno de los integrantes, que constantemente se están capacitando para poder actuar con oportunidad y profesionalismo ante los llamados de la ciudadanía.

“Somos una familia muy unida. Somos 48 bomberos y bomberas que dentro de todo estamos como muéganos siempre. Comemos juntos, desayunamos; al momento de salir a una emergencia, para nosotros es vital el compañerismo. Entonces yo quiero felicitar a cada uno de ustedes por las ganas, por el empeño, el profesionalismo que ponen día a día”, expresó el Comandante Camacho Sánchez.

A su vez, el Coordinador Francisco Lara detalló que, al día de hoy, la corporación ha atendido más de 1,500 llamados, como incendios, emergencias, rescates, y atenciones médicas de urgencia; afirmando que es una estadística fría, pero que refleja la actividad que tienen las 24 horas del día que dura la guardia de cada uno de ellos.

“Es una labor muy loable, no valoramos como vecinos, como ciudadanos, lo que representa la urgencia de tenerlos pronto, rápido, equipados, capacitados a nuestros bomberos cuando realmente lo necesitamos; hasta ese momento nos damos cuenta del valor real que tienen ellos en nuestra vida diaria, en el servicio que aportan; gracias, gracias por Morelia”, expresó Lara Medina a los miembros de la corporación.

Recordó que, gracias a la gestión del Presidente Alfonso Martínez Alcázar en Estados Unidos, se han recibido donaciones importantes, como vehículos y equipos de respiración, para garantizar la integridad de los bomberos morelianos, esto, gracias al hermanamiento que hay entre las corporaciones de Yakima, Washington, y Morelia.

“Esta labor de 24 horas al día, de los 7 días de la semana, de todas las semanas del año, exige mucho de parte de ustedes, exige mucho de parte de la administración, para tener al día los vehículos, para tenerlos al día en capacitación, para tenerlos al día en herramientas, en equipamiento, en uniformes”, dijo Lara Medina quien, además, aseguró que el Alcalde hará una entrega de uniformes, próximamente, con lo que se refuerza el equipamiento de los bomberos municipales.