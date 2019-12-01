Gobierno de Morelia realiza jornada integral en San José del Cerrito y avenidas cercanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 16:01:04

Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- Continuando con las labores diarias para construir el mejor lugar para vivir, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo una jornada integral de limpieza y mantenimiento en tres importantes avenidas del sur de la ciudad.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se atendieron las avenidas San José del Cerrito, Laura Vicuña y Juana María Estrada, en tanto que el personal realizó el barrido y retiro de una importante cantidad de desechos y vegetación que se encontraba al pie del arroyo vehicular.

Con el uso de maquinaria especializada, esta secretaría del Gobierno de Morelia entregó en óptimas condiciones las tres avenidas, para que puedan ser transitadas con seguridad por la ciudadanía.

De esta manera, el Gobierno Municipal se reporta a la orden con las labores de mantenimiento y limpieza que permiten la movilidad segura y ordenada de las y los morelianos.