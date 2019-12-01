Gobierno de Morelia realiza jornada integral en San José del Cerrito y avenidas cercanas

Gobierno de Morelia realiza jornada integral en San José del Cerrito y avenidas cercanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 16:01:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- Continuando con las labores diarias para construir el mejor lugar para vivir, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llevó a cabo una jornada integral de limpieza y mantenimiento en tres importantes avenidas del sur de la ciudad. 

A través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, se atendieron las avenidas San José del Cerrito, Laura Vicuña y Juana María Estrada, en tanto que el personal realizó el barrido y retiro de una importante cantidad de desechos y vegetación que se encontraba al pie del arroyo vehicular.

Con el uso de maquinaria especializada, esta secretaría del Gobierno de Morelia entregó en óptimas condiciones las tres avenidas, para que puedan ser transitadas con seguridad por la ciudadanía. 

De esta manera, el Gobierno Municipal se reporta a la orden con las labores de mantenimiento y limpieza que permiten la movilidad segura y ordenada de las y los morelianos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a atacante del bar Könor de Querétaro: FGE
Violencia: Ultiman a tiros a un individuo en Uruapan, Michoacán 
Coordinan trabajos entre fiscalías para dar con menores: Víctor Antonio de Jesús 
Violencia: ultiman individuo en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
Capacitación, equipamiento y profesionalización de mandos fortalecen a la Guardia Civil: SSP de Michoacán
Gobierno de Michoacán paga nómina a 2,829 trabajadores del IMSS-Bienestar
Niño ultima a su papá por quitarle un videojuego; ocurrió en Pensilvania
Con martillo ultimó a su ex pareja y a su ex suegra frente a un menor: dictan formal prisión a Eric Antonio ‘N’
Comentarios