Gobierno de Morelia promueve la creatividad y el talento ciudadano con el 15.º Zombie Walk

Morelia, Michoacán; 9 de octubre de 2026.- El Gobierno de Municipal mediante el Colegio de Morelia se suman a la 15.ª edición del Zombie Walk Morelia 2026, un evento con causa que se ha consolidado como referente cultural y de participación ciudadana. Se espera la asistencia de más de 70 mil personas y la participación de más de 20 contingentes “hordas” de zombies.



El director del Colegio de Morelia, Iván Barrales Alcántara, destacó que la creatividad, el arte y la participación ciudadana son herramientas fundamentales para impulsar el talento de los morelianos, en línea con la visión del presidente municipal Alfonso Martínez: “Estamos convencidos de que la creatividad, el arte y la participación ciudadana son herramientas fundamentales para impulsar el talento de los morelianos. Nos sumamos a las actividades del Zombie Walk Morelia y agradecemos la oportunidad de acompañarlos en estos 15 años de tradición, convivencia y expresión cultural.”



Barrales Alcántara anunció que el Colegio de Morelia albergará dos talleres de maquillaje y caracterización de zombies: Uno el viernes 16 de octubre, 17:00 horas – Taller gratuito impartido por Dosak Moreno, director de Zombie Walk y apasionado por el maquillaje zombie; Sábado 17 de octubre, a partir de las 9:00 horas (duración de 5 horas)– Taller con costo de recuperación de 800 pesos (incluye material), impartido por una maquillista profesional especializada en catrinas.



Esta caminata será un evento con causa, la participación en la caminata requiere registro previo a través de las páginas oficiales de Facebook e Instagram de Zombie Walk. Cada asistente deberá aportar un kilo de alimentos no perecederos en favor del albergue de El Cristo Abandonado, durante el recorrido se regalarán dulces y se podrán unir todos aquellos que se registren y se disfracen.



El programa para el 31 de octubre será: 14:00 horas – Inicio de actividades en Plaza Morelos (tianguis de artículos zombies, stands de maquillaje a precios accesibles, conciertos y ambiente familiar); 19:00 horas – Salida de la caminata desde Plaza Morelos hacia la Catedral, encabezada por un show circense de fuego; Al finalizar el recorrido – Concurso tradicional de disfraces frente a la Catedral; 21:00 horas – Espectáculo “Luces de Catedral”; Posteriormente – Concierto de la banda Primaveral.



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia supervisará el evento. No se permitirán armas de utilería con municiones, motosierras, vehículos sin registro previo ni el consumo de bebidas embriagantes u otras sustancias, por tratarse de un evento completamente familiar.



En la presentación participaron Dosak Moreno, director general de Zombie Walk, Ara del Río y Francisco Rangel, organizadores, Pebbles Pinto de Concientizarte y Alma Zarco García, directora de Innovación y Tecnología del Colegio de Morelia.



El Colegio de Morelia reitera su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la cultura, la creatividad y la participación social, porque Morelia tiene mucho talento y merece estos espacios.