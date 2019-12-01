Gobierno de Morelia mejora circulación en Periférico y avenida Madero Poniente

Morelia, Michoacán; 12 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, realizó a través de la Secretaría de Obras Públicas trabajos de limpieza y atención a encharcamientos en el cruce del Periférico Paseo de la República con la avenida Madero Poniente, en la gaza de circulación de la lateral, para mejorar el tránsito vehicular y brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

Las labores se llevaron a cabo ante la acumulación de agua registrada durante los últimos días, a consecuencia de las lluvias, que redujo el espacio disponible para el tránsito vehicular y comenzó a generar afectaciones a la circulación.

Los trabajos incluyeron el desazolve de la rejilla pluvial para facilitar el flujo del agua, la limpieza general de la zona, el retiro de lodo y arrastres, así como labores de nivelación en el área. Para agilizar las tareas y retirar el agua acumulada, también se utilizó una barredora mecánica.

La Secretaría de Obras Públicas informó que este martes se completarán los trabajos con el bacheo de la zona, una vez que la superficie se encuentre seca y en condiciones adecuadas para realizar las reparaciones.

Con estas acciones, el Ayuntamiento atiende las afectaciones ocasionadas por las lluvias y trabaja para recuperar las condiciones de circulación en puntos estratégicos de la ciudad, en beneficio de quienes transitan diariamente por esta zona.