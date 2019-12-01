Gobierno de Morelia mantiene labores de bacheo en distintos puntos del municipio

Gobierno de Morelia mantiene labores de bacheo en distintos puntos del municipio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 11:43:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 19 de julio de 2026.- La instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es continuar avanzando en las labores de mantenimiento de las vialidades, por lo cual, este fin de semana brigadas de bacheo cumplen acciones en diferentes puntos de la capital.

 

Una de las brigadas municipales llevó a cabo barrido, limpieza y retiro de arrastres en la calle Juan Francisco Lucas de la colonia Defensores de Puebla. Mismas labores que también se cumplen en la calle Tehuantepec de la colonia 23 de marzo.

 

Asimismo, en la mencionada ubicación de Defensores de Puebla, también se realiza compactado del bacheo.

 

Cabe mencionar que todo lo anterior cuenta con maquinaria especializada y personal profesional para cumplir su manejo y trabajos manuales.

 

El gobierno del alcalde Alfonso Martínez reafirma que las labores tanto de reencarpetamiento como bacheo continuarán en numerosos puntos de la ciudad, para brindar mejores condiciones de movilidad y consolidar el mejor lugar para vivir.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cateo en Parácuaro, Michoacán destapa vehículos con blindaje improvisado; aseguran dos unidades
Ataque armado en Jacona, Michoacán deja tres personas heridas; agresores logran escapar
Blindados del crimen salen a la luz en Parácuaro; aseguran “monstruos” durante cateo en pleno bastión de Tierra Caliente de Michoacán
Operativo de la Guardia Civil permite esclarecer homicidio de adulto mayor y capturar a dos presuntos responsables en Madero, Michoacán
Más información de la categoria
Sismo en Perú deja cinco muertos y más de 300 damnificados; viviendas colapsan tras fuerte movimiento
Blindados del crimen salen a la luz en Parácuaro; aseguran “monstruos” durante cateo en pleno bastión de Tierra Caliente de Michoacán
Operativo de la Guardia Civil permite esclarecer homicidio de adulto mayor y capturar a dos presuntos responsables en Madero, Michoacán
Edil detenido en Puebla: habría intentado “comprar” su salida con dinero y un vehículo en investigación por asesinato de periodista
Comentarios