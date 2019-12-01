Gobierno de Morelia mantiene labores de bacheo en distintos puntos del municipio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Julio de 2026 a las 11:43:01

Morelia, Michoacán; 19 de julio de 2026.- La instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es continuar avanzando en las labores de mantenimiento de las vialidades, por lo cual, este fin de semana brigadas de bacheo cumplen acciones en diferentes puntos de la capital.

Una de las brigadas municipales llevó a cabo barrido, limpieza y retiro de arrastres en la calle Juan Francisco Lucas de la colonia Defensores de Puebla. Mismas labores que también se cumplen en la calle Tehuantepec de la colonia 23 de marzo.

Asimismo, en la mencionada ubicación de Defensores de Puebla, también se realiza compactado del bacheo.

Cabe mencionar que todo lo anterior cuenta con maquinaria especializada y personal profesional para cumplir su manejo y trabajos manuales.

El gobierno del alcalde Alfonso Martínez reafirma que las labores tanto de reencarpetamiento como bacheo continuarán en numerosos puntos de la ciudad, para brindar mejores condiciones de movilidad y consolidar el mejor lugar para vivir.