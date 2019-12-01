Gobierno de Morelia invita al "Mercado del Terror"

Gobierno de Morelia invita al "Mercado del Terror"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:45:16
Morelia, Michoacán; 30 de octubre de 2025.- Entre sombras y sustos, el Gobierno de Morelia invita a disfrutar de los relatos paranormales en el "Mercado del Terror", actividad enmarcada en la celebración del Día de Muertos y que cada año organiza el Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (SIDEMM), a través de su Delegación de Mercados.

La cita es el próximo viernes 31 de octubre en el Mercado Nicolás Bravo (Santo Niño) con diferentes funciones desde las 19:00 horas. 

Y es que en este emblemático espacio se han reportado apariciones, susurros y sombras que se mueven entre los pasillos. “Ven si te atreves, no todo lo que camina entre nosotros está vivo”, relata su video promocional de esta actividad tan esperada entre morelianos y morelianos.

El recorrido contará con un guía personificado como el velador del mercado, además que las y los asistentes podrán degustar gastronomía, y disfrutar del arte y tradición típica de la temporada.

En la actividad participa la Preparatoria Demier y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC), quienes elaborarán tapetes que honran a los que ya no están.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal, impulsa está iniciativa que fortalece la identidad cultural y promueve el comercio local en un ambiente festivo y seguro.

