Gobierno de Morelia invita a vivir la cartelera cultural de Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 11:39:34

Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2026.- El gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía, turistas y visitantes a vivir la gran cartelera de actividades culturales que llenarán de color, arte y tradición a nuestra ciudad con motivo del Día de Muertos.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que la programación disponible del 28 de octubre al 02 de noviembre reunirá expresiones que preservan nuestras tradiciones, al tiempo que ofrecen espacios de convivencia para personas de todas las edades.

La agenda comenzará el 28 de octubre con la instalación del Arco Floral y Túnel de Día de Muertos, por parte de la Universidad Contemporánea de las Américas (Unicla) en la Calzada Fray Antonio de San Miguel.

El 29 de octubre, la Preparatoria Federal por Cooperación (Prefeco) “Melchor Ocampo” realizará la Procesión Purépecha sobre la avenida Madero, partiendo a las 18:00 horas desde el Jardín Morelos hasta la Catedral.

Ese mismo día y hasta el 02 de noviembre, el Jardín Morelos y la Calzada Fray Antonio de San Miguel albergarán la décima edición de Altares y Tapetes de Día de Muertos.

Las actividades continuarán el 30 de octubre con las Presentaciones Artísticas de Día de Muertos de la Prefeco, que tendrán lugar en la Plaza Jardín Morelos desde las 17:00 horas.

Para el 31 de octubre, la ciudad será sede de una nueva edición del Zombie Walk, que recorrerá la avenida Madero a partir de las 19:00 horas, desde la Fuente de Las Tarascas hasta la Catedral.

El 01 de noviembre será el día del esperado gran Desfile de Catrinas y Catrines, que iniciará a las 18:00 horas desde la Fuente de las Tarascas con destino a la Catedral, punto en el que desde las 17:00 horas también se llevarán a cabo presentaciones artísticas previas al arribo del emblemático desfile.

Cabe mencionar que este mismo día la programación incluye el Festival de Día de Muertos "La Casa de la Mano en la Reja" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a partir de las 17:00 horas en el Centro Cultural de esta casa de estudios.