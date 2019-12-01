Gobierno de Morelia invita a participar en el Skate Cross Nacional Morelia 2026

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2026.- El Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, continúa promoviendo a la capital michoacana como sede de eventos deportivos, fomentando así la salud, la convivencia y el desarrollo de talentos locales.

En ese tenor, el Colegio de Morelia anunció la realización del Skate Cross Nacional Morelia 2026, evento que reunirá a participantes de diferentes estados de la República Mexicana, el cual se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre, en las instalaciones del Instituto Antonio Plancarte, ubicado en la calle Isidro Huarte número 520, en el Centro Histórico de Morelia.

El director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, expresó que se trata de un evento cien por ciento familiar y, tal como lo ha señalado el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, para el Gobierno de Morelia es fundamental refrendar su compromiso con el impulso al deporte.

“El deporte constituye una herramienta para la generación de paz, por lo que la formación integral de niñas, niños y jóvenes es una prioridad”, dijo. Asimismo, destacó que, mediante este tipo de iniciativas, el Colegio de Morelia refrenda su compromiso con la promoción de actividades deportivas y la generación de espacios de convivencia familiar que contribuyan al desarrollo integral, la sana convivencia y el impulso del talento deportivo.

Erik René Rojas Flores, organizador del evento y maestro del taller de Patinaje Infantil en el Colegio de Morelia, destacó que se espera la participación de competidores de todo el país, ya que la Liga Nacional de Patinaje cuenta con patinadores afiliados a 42 escuelas de diferentes estados de la República Mexicana.

Explicó que la competencia contempla las categorías: Mini (4 a 6 años, mixta); Infantil Menor (7 y 8 años); Infantil Mayor (9 y 10 años); Junior Menor (11 y 12 años); Junior Mayor (13 y 14 años); Juvenil (15 a 17 años), y Senior (30 años en adelante). Asimismo, detalló que el Skate Cross Nacional contará con sistema de eliminatorias, un circuito oficial de obstáculos y premiación por categorías.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y a fecha límite para registrarse será el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 23:00 horas. El costo de inscripción será de 250 pesos para integrantes de la Liga Nacional de Patinaje y 300 pesos para participantes externos. Las personas interesadas podrán registrarse a través del sitio oficial de la Liga Nacional de Patinaje: https://liganacionalskatecross.com.mx.