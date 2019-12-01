Gobierno de Morelia invita a las escuelas a formar nuevos guardianes del patrimonio histórico

Gobierno de Morelia invita a las escuelas a formar nuevos guardianes del patrimonio histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 11:35:04
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Morelia, Michoacán; 9 de noviembre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la identidad moreliana desde la infancia y fomentar el cuidado del patrimonio histórico, el Gobierno de Morelia, a través de la Gerencia del Centro Histórico, reabre la convocatoria del programa “Conoce tu ciudad, conoce tu historia”, dirigido a estudiantes de escuelas primarias públicas y privadas.

En rueda de prensa, el gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, explicó que esta iniciativa nació en 2016 y busca acercar a las nuevas generaciones a la historia, las tradiciones y la riqueza arquitectónica de Morelia, para que desde temprana edad desarrollen el sentido de pertenencia y se conviertan en guardianes de su patrimonio.

Destacó que el programa contempla actividades educativas y recreativas para niñas y niños de entre 6 y 11 años, mediante las cuales conocerán los principales elementos que distinguen a la ciudad, aprenderán sobre sus costumbres y tradiciones y comprenderán la importancia de proteger sus monumentos y espacios históricos.

Por su parte, Araceli Díaz Orozco, jefa del Departamento de Vinculación Social y Empresarial, presentó dos materiales didácticos creados por la Gerencia: la Lotería Moreliana y el Memorama Moreliano. Ambos juegos forman parte de una estrategia educativa que busca que las niñas y los niños aprendan sobre su ciudad de manera divertida, participativa y en equipo.

La dinámica también incluye la proyección de un video sobre la historia y el patrimonio de Morelia, así como la elaboración de mapas de saberes, en los que los estudiantes plasmarán mediante dibujos lo que conocen y aprendieron sobre el Centro Histórico. Al concluir las actividades, recibirán una constancia que los reconocerá como “Guardianes del Patrimonio”.

La convocatoria está abierta a todas las escuelas primarias de Morelia interesadas en participar. El registro se realizará mediante un código QR que estará disponible en las redes sociales de la Gerencia del Centro Histórico y en espacios del Ayuntamiento.

Con este programa, el Gobierno de Morelia busca que las nuevas generaciones conozcan, valoren y se involucren en el cuidado de su ciudad, porque conservar el patrimonio no solo significa proteger edificios y monumentos, sino también transmitir la historia, las tradiciones y el orgullo de ser morelianos. A esta actividad también acompañaron José de Jesús Moreno, director del Instituto Valladolid Primaria, así como Nelly Eloísa Mora, directora de la escuela primaria Benito Juárez.

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