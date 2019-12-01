Gobierno de Morelia invita a disfrutar la 11 Feria del Molcajete de San Nicolás Obispo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 14:35:29

Morelia, Michoacán; 11 de noviembre de 2026.– El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a disfrutar de la 11 Feria del Molcajete de San Nicolás Obispo, que arrancará este 13 de noviembre exaltando las artesanías y gastronomía de esta tenencia.

Con el respaldo de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), la feria se realizará del 13 al 16 de noviembre en el corazón de la tenencia, lista para recibir a turistas, visitantes y morelianos, con las piezas de 50 artesanos y los platillos de 25 cocineras.

Durante cuatro días, las y los asistentes podrán conocer y adquirir una gran variedad de piezas elaboradas con piedra volcánica, entre ellas molcajetes, metates, figuras decorativas y vajillas.

Cada una de estas artesanías son una gran pieza para llevar a casa, ya que reflejan el conocimiento, la creatividad y la dedicación de generaciones de artesanos de esta comunidad.

Además, la feria contará con la participación de artesanas y artesanos de otros municipios, quienes exhibirán y pondrán a la venta sus creaciones, ofreciendo a las y los visitantes una mayor variedad de productos y expresiones artesanales.

El evento estará abierto al público en un horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, por lo que se invita a la ciudadanía a recorrer los espacios de exhibición y venta, así como adquirir una o más piezas artesanales, a la par que disfrutan de esta celebración.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el impulso a la economía de las tenencias y el reconocimiento de quienes mantienen vivas las tradiciones que dan identidad a nuestro municipio.