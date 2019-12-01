Gobierno de Morelia informa avances en atención de Sanidad Forestal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 08:58:52

Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad (Semas), mantiene activas las Brigadas de Sanidad Forestal para detectar y atender la presencia de descortezador en zonas forestales.

Esta plaga afecta principalmente a los pinos y, cuando no se atiende oportunamente, puede provocar la muerte de los árboles y extenderse hacia otras áreas. Por ello, las brigadas realizan recorridos a partir de solicitudes de propietarias y propietarios, identifican los árboles afectados y determinan las acciones necesarias para evitar que el problema avance.

La secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Morelia (Semas), Guadalupe Díaz Chagolla, señaló que los trabajos se desarrollan en convenio de colaboración con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de acuerdo a la NOM-019-SEMARNAT-2017.

“La atención se realiza con criterios técnicos que permiten identificar la afectación y aplicar las medidas necesarias para su control”, dijo la titular de Semas, y subrayó que el cuidado de la sanidad forestal contribuye a conservar bosques que brindan agua, biodiversidad y otros servicios ambientales a todo el municipio.

Hasta el momento se han realizado inspecciones en Atécuaro, Santiago Undameo, Tenencia Morelos y Jesús del Monte, así como en zonas de Charo y Tzitzio. Las revisiones han permitido identificar áreas afectadas que actualmente se encuentran en proceso de atención, además de verificar las condiciones del arbolado en el Área Natural Protegida Piedra del Indio.

Las y los propietarios de predios en la zona rural de Morelia que observen árboles con cambios de coloración, debilitamiento u otros posibles signos de afectación pueden solicitar una revisión al WhatsApp 443 102 4314.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia fortalece la protección de su zona rural y de los recursos naturales que son parte fundamental del mejor lugar para vivir.