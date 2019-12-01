Gobierno de Morelia impulsa novedoso ejercicio de auditoría de desempeño

Morelia, Michoacán; 12 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Morelia que preside el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, se mantiene a la vanguardia en el ejercicio de políticas públicas orientadas a la transparencia y participación ciudadana, al poner en marcha un modelo de auditoría de desempeño en el que las y los morelianos podrán estimar el valor de 3 proyectos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

La contralora, María del Carmen López Herrejón, explicó que el Gobierno de Morelia no solo realiza obras y acciones, sino también verifica que cumplan con el objetivo que fueron hechas, además de revisar el valor que aportan a la vida de la ciudadanía.

En este tenor, resaltó que la Contraloría impulsa un novedoso modelo de auditoría de desempeño de gestión, que permitirá evaluar 3 acciones gubernamentales estratégicas: el Centro Autismo Morelia, Parque Lineal del Bulevar García de León y el Centro Administrativo de Morelia.

María del Carmen López Herrejón, comentó que el objetivo es conocer, mediante encuestas, -que ya se están realizando- la percepción de las y los morelianos sobre el impacto que estas acciones tienen en su calidad de vida, y así proveer información importante que permitirá a la administración tomar decisiones en proyectos futuros y la continuidad de otros.

La contralora municipal invitó a la ciudadanía a participar en este novedoso ejercicio, aportando sus ideas y siendo parte en la construcción de Morelia, como la mejor ciudad para vivir.