Gobierno de Morelia impulsa jornada ciudadana de limpieza en Villas de la Loma

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 16:48:22
Morelia, Michoacán, a 22 de noviembre de 2025.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, encabezó este sábado una jornada ciudadana de limpieza en el Fraccionamiento Villas de la Loma, al poniente de la ciudad, con el objetivo de fortalecer entornos seguros, limpios y ordenados para la convivencia de las familias morelianas.

En esta intervención participaron brigadas de las Direcciones de Alumbrado, Residuos Sólidos, y Parques y Jardines, que realizaron un mantenimiento integral del área. Entre las acciones efectuadas destacaron la poda de árboles y áreas verdes, limpieza de guarniciones y camellones, revisión y reparación de luminarias, así como la recolección de basura y ramas.

De esta forma, el Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, resaltó y agradeció la participación activa de vecinas y vecinos de la zona, quienes se sumaron a estas labores, contribuyendo a mejorar las condiciones del fraccionamiento y fortalecer el trabajo conjunto entre ciudadanía y autoridad.

Con estas acciones, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de mantener una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos dignos para todas y todos.

