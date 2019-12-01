Gobierno de Morelia honra a los animalitos que dejaron huella en el corazón

Morelia, Michoacán; 28 de octubre de 2026.- La administración que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar es sensible al bienestar de los animales de compañía y de todos los seres sintientes de nuestra ciudad. Por ello, a través del Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), instaló el altar “Entre Huellas y Cempasúchil”, un espacio para honrar la memoria de los lomitos y michis que formaron parte de nuestras familias, así como recordar a aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer el cariño de un hogar.

Durante la presentación en la Calzada San Diego, la directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez, destacó que este altar es una invitación a mantener vivo el vínculo con los animales que nos acompañaron en algún momento de nuestras vidas, pero también a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva de protegerlos.

"Es una invitación, no solamente a recordar a aquellos seres que fueron parte de nuestra familia, que los quisimos, que los apapachamos, que nos acompañaron un buen lapso de nuestras vidas, sino también a todos aquellos animalitos que desafortunadamente pierden la vida víctimas del maltrato o que no tuvieron la oportunidad de ser adoptados", expresó.

La directora señaló que el altar busca hacer visible que todas las vidas importan y recordar que cada animal merece respeto, cuidado y la oportunidad de encontrar una familia.

En la presentación del altar, estuvo presente Elisa Arizema Reyes, Fiscal Especializada en Delitos contra el Ambiente y la Fauna de Michoacán, con quien, Minerva Bautista reiteró la importancia del trabajo coordinado para prevenir y atender el maltrato animal.

El recorrido por “Entre Huellas y Cempasúchil” invita a conocer la relación de los animales con las tradiciones mexicanas y la cosmovisión del Mictlán. A través de símbolos como el xoloitzcuintle, considerado guía en el camino hacia el más allá, y las flores de cempasúchil que marcan la ruta de regreso, se representa el reencuentro con quienes dejaron una huella imborrable en nuestros corazones.

El Ayuntamiento invita a las y los morelianos a visitar este altar, conocer la historia que resguarda y participar en este homenaje llevando fotografías, ofrendas e incluso las cenizas de sus compañeros de vida, para celebrar su existencia.