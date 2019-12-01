Gobierno de Morelia fortalece la economía local con ferias y festivales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 13:19:59

Morelia, Michoacán; 13 de enero de 2026.- Como parte de las acciones del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), durante el 2025 se llevaron a cabo diversas ferias y festivales que impulsaron el desarrollo económico de la capital michoacana.

A lo largo de este periodo se generó una derrama económica de 135 millones 437 mil pesos, beneficiando a colonias y tenencias del municipio, así como a artesanos y a más de mil 200 expositores que participaron en las distintas actividades.

Las acciones de la Sefeco permitieron la asistencia de más de 410 mil 500 visitantes a eventos como la Feria de la Catrina, Feria del Pan, Feria Gastronómica, Feria del Molcajete, Expo Regreso a Clases, Festival del Pozole y la Quesadilla, Festival del Buñuelo y el Tamal, y la Expo Bazar Navideño, entre otros.

Durante el año 2025 de la presente administración, no solo se brindó apoyo a expositores, artesanos y cocineras tradicionales de Morelia y sus tenencias mediante eventos anuales consolidados, sino que también se impulsó la logística y creación de nuevos eventos realizados a lo largo del año.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo el desarrollo económico y comunitario, con el objetivo de construir en nuestro municipio el mejor lugar para vivir.