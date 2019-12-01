Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2026 a las 17:12:31

Morelia, Michoacán; 26 de noviembre de 2026.- Con la finalidad de mejorar la movilidad de la ciudad, el Gobierno de Morelia desplegó cinco brigadas de bacheo en distintos puntos, para atender las solicitudes ciudadanas respecto a la atención de superficies de rodamiento vehicular dañadas.

Las brigadas de bacheo realizan un trabajo integral al revisar cada punto de atención, limpieza del área y posterior tratamiento con mezcla pétrea para asegurar su máxima adherencia.

Se atendió la avenida de La Paz, en la colonia Independencia, así como la rehabilitación de la vialidad con concreto hidráulico en la calle Convento de la Enseñanza Nueva en la colonia Misión del Valle, además de dar atención a la calle Manantial de Agua Zarca del Fraccionamiento Campestre Los Manantiales, y Aragón de la colonia Los Vergeles.

De esta manera, el Gobierno de Morelia mantiene atención a la infraestructura vial y refrenda su compromiso con las y los morelianos por la movilidad segura.