Gobierno de Morelia da mantenimiento al Portal Matamoros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 14:27:26

Morelia, Michoacán; 06 de noviembre de 2026.– Con el objetivo de conservar en buenas condiciones los espacios públicos, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, realiza trabajos de reemplazo de baldosas en el Portal Matamoros.

A través de la Gerencia del Centro Histórico, la intervención contempla la sustitución de piezas que presentan desgaste; como parte de las labores de mantenimiento que se desarrollan en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad.

Cabe destacar que, por su cercanía con el Teatro Mariano Matamoros, esta zona presenta una importante actividad peatonal, por lo que el mantenimiento de sus banquetas resulta fundamental para facilitar el tránsito de residentes, comerciantes y visitantes.

La administración del alcalde Alfonso Martínez mantiene de forma permanente las acciones de mejoramiento y conservación del espacio público; en tanto que el gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, da seguimiento a las labores que, en el corazón de la ciudad, atienden las necesidades de la ciudadanía.

A través de estas intervenciones, el Gobierno de Morelia refrenda su compromiso con el cuidado del Centro Histórico, mediante trabajos continuos que contribuyen a mantener sus calles y espacios públicos en mejores condiciones para todas y todos.