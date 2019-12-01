Gobierno de Morelia da mantenimiento a canchas de Hacienda Tiníjaro

Gobierno de Morelia da mantenimiento a canchas de Hacienda Tiníjaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 12:34:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 10 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia continúa con labores permanentes para recuperar espacios públicos para la ciudadanía, por lo que personal de la Secretaría de Servicios Públicos cumplió este sábado una jornada integral de limpieza y mantenimiento en el fraccionamiento Hacienda Tiníjaro. 

Personal de las Direcciones de Residuos Sólidos y Parques y Jardines, realizaron labores de poda de pasto, limpieza y retiro de vegetación en las canchas y área verde de este fraccionamiento ubicado en el poniente de la capital. 

Mediante maquinaria y equipamiento profesional, se logró abarcar esta área de grandes dimensiones, para podar el pasto y vegetación crecida, así como acto seguida retirarla del sitio.  

La jornada culminó entregando un espacio público en óptimas condiciones para el deporte y disfrute de la ciudadanía, como es instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. 

El Gobierno de Morelia refrenda que, recuperando y dando mantenimiento a espacios públicos para el uso de ciudadanos y ciudadanas, se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Caen 3 presuntos extorsionadores de comerciantes en la CDMX
Crimen embiste Zamora, Michoacán; pobladores cuestionan seguridad sin rumbo: agentes asesinados, mandos detenidos y la sombra del crimen en la Policía Municipal
Ataque armado en domicilio de La Herradura deja un muerto y un herido, en Celaya, Guanajuato
Emiten sentencia de más de 212 años de prisión contra tres responsables de secuestro agravado y extorsión
Más información de la categoria
Secretaria particular de Carlos Manzo y Grecia Quiroz niega detención; habría sido citada a declarar
Crimen embiste Zamora, Michoacán; pobladores cuestionan seguridad sin rumbo: agentes asesinados, mandos detenidos y la sombra del crimen en la Policía Municipal
Emiten sentencia de más de 212 años de prisión contra tres responsables de secuestro agravado y extorsión
Al Alcalde de Uruapan lo mataron con su propia agenda: Secretaria de Carlos Manzo sería “La Paloma”, pieza clave en la filtración de información para su asesinato
Comentarios