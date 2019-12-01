Gobierno de Morelia da mantenimiento a canchas de Hacienda Tiníjaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 12:34:22

Morelia, Michoacán; 10 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia continúa con labores permanentes para recuperar espacios públicos para la ciudadanía, por lo que personal de la Secretaría de Servicios Públicos cumplió este sábado una jornada integral de limpieza y mantenimiento en el fraccionamiento Hacienda Tiníjaro.

Personal de las Direcciones de Residuos Sólidos y Parques y Jardines, realizaron labores de poda de pasto, limpieza y retiro de vegetación en las canchas y área verde de este fraccionamiento ubicado en el poniente de la capital.

Mediante maquinaria y equipamiento profesional, se logró abarcar esta área de grandes dimensiones, para podar el pasto y vegetación crecida, así como acto seguida retirarla del sitio.

La jornada culminó entregando un espacio público en óptimas condiciones para el deporte y disfrute de la ciudadanía, como es instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

El Gobierno de Morelia refrenda que, recuperando y dando mantenimiento a espacios públicos para el uso de ciudadanos y ciudadanas, se sigue construyendo el mejor lugar para vivir.