Gobierno de Morelia continúa con acciones de limpieza en Hacienda Tiníjaro

Gobierno de Morelia continúa con acciones de limpieza en Hacienda Tiníjaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 11:00:18
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Morelia, Michoacán; 16 de julio de 2026.- Brigadas intermunicipales, mantienen acciones de limpieza en el Fraccionamiento Hacienda Tiníjaro, con el propósito de retirar los desechos acumulados por las fuertes lluvias y así garantizar la salud de las y los vecinos de esta zona de la ciudad.

Desde temprana hora, personal de las Secretarías de Servicios Públicos Municipales y Bien Común y Política Social, se trasladaron al lugar para quitar la basura que se encontraba en calles y banquetas del fraccionamiento.

Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos, informó que las brigadas trabajan de manera manual y con apoyo de equipo especial en los puntos prioritarios, concretamente en aquellos en donde había acumulación de lodo y residuos inorgánicos.

Mencionó que por instrucciones del presidente, Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia está en atención permanente antes, durante y después de las lluvias, atendiendo los llamados de la ciudadanía.

Comentó que en Hacienda Tiníjaro hay respuesta puntal, ya que se encuentra en una zona cercana a un río y es más ostensible a presentar incidencias en las tormentas. Agregó que el Gobierno Municipal mantendrá acciones preventivas en el lugar, en aras de salvaguardar la seguridad y salud de las y los morelianos.

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