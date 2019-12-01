Gobierno de Morelia consolida liderazgo nacional en el cine mediante Comisión Fílmica Municipal

Gobierno de Morelia consolida liderazgo nacional en el cine mediante Comisión Fílmica Municipal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 11:09:07
Morelia, Michoacán; 24 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Morelia consolidó a su Comisión Fílmica Municipal en este 2025, como un motor de desarrollo creativo, económico y turístico a través del cine en el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Cabe destacar que dicha comisión fue integrada a la estructura gubernamental como una jefatura de departamento. Esto posicionó a Morelia como la única ciudad del país con una comisión fílmica municipal debidamente establecida con respaldo institucional para profesionalizar la atención a producciones nacionales e internacionales. 

“En los últimos seis meses, la Comisión Fílmica atendió 40 solicitudes, generando una derrama económica directa de 3.5 millones de pesos, lo que representó un incremento del 200 por ciento respecto a la inversión municipal”, explicó la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz. 

En ese sentido, se brindó acompañamiento logístico y creativo a producciones como el cortometraje protagonizado por Kate del Castillo, “El viaje de Luciano”, y el proyecto ganador de la convocatoria “Hecho en Morelia”, “Las señoritas de Valladolid”, el cual formó parte de la Selección Michoacán del Festival de Cine de Morelia (FICM). 

Resultado de la atracción de proyectos, se generaron 240 empleos locales y se benefició a 552 personas en procesos de formación cinematográfica. 

Cabe mencionar que Morelia también tuvo presencia estratégica en espacios clave como la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2025) y el Espacio de Desarrollo para las Industrias Audiovisuales México–España, fortaleciendo la proyección internacional de la ciudad como destino para la industria audiovisual.

Con estos resultados, el Gobierno Municipal reafirma que el cine es una herramienta clave en el desarrollo cultural, económico y creativo para construir en Morelia el mejor lugar para vivir.

Noventa Grados
