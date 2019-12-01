Gobierno de Morelia concluye con éxito el 5to Festival de la Calaverita de Azúcar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 12:25:27

Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, concluyó con éxito el Quinto Festival de la Calaverita de Azúcar, a través de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco).

Se registró la asistencia de 3 mil 500 visitantes y generó una derrama económica estimada en 400 mil pesos; lo que fortalece la actividad comercial y el talento artesanal de la capital michoacana.

Realizado del 22 al 25 de octubre en la Plaza Valladolid, este encuentro reunió a visitantes en torno a una de las tradiciones más representativas de la temporada de Día de Muertos, destacando la creatividad, el trabajo y la dedicación de las y los artesanos que mantienen viva la elaboración de calaveritas de azúcar.

A través de este tipo de actividades, el Gobierno de Morelia impulsa espacios de promoción y comercialización para las y los productores locales, al tiempo que fortalece la economía, fomenta el consumo local y contribuye a la conservación de las expresiones culturales que dan identidad a la ciudad.

Con estos resultados, la administración municipal refrenda continuar promoviendo eventos que vinculen las tradiciones con el fortalecimiento de la economía local, generando oportunidades para el sector artesanal y comercial de Morelia.