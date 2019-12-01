Gobierno de Morelia anuncia el Primer Congreso ‘Mujeres de Impacto’

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 15:53:13

Morelia, Michoacán; 10 de noviembre de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció el Primer Congreso Morelia Emprende: “Mujeres de Impacto”, organizado a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) y la organización "Mujer y Poder".

El encuentro gratuito se llevará a cabo los días 19 y 20 de noviembre y reunirá a emprendedoras, empresarias y especialistas nacionales e internacionales.

En conferencia de prensa, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó la importancia de generar espacios que brinden herramientas para fortalecer los negocios y promover la independencia económica de las mujeres.

La jornada presencial será el 19 de noviembre a las 16:00 horas, en el Auditorio César Nava de la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ). Contará con la participación de las ponentes Kathe Loaiza y Mariana Padilla, además de testimonios de emprendedoras y un Mercadito Emprendedor para promover productos y servicios locales.

El 20 de noviembre se realizará el foro virtual, de 10:00 a 12:30 horas, con conferencias, un panel de diálogo y una clase magistral de risa-terapia. Participarán las ponentes María Eugenia Panganiba Velasco, Karen Cervantes, Diana Calderón y Rosy D’Amico, así como Ana Cecilia Haro, Mónica Narváez, Natalia Ocampo, Karla Gutiérrez y Marbella Salazar en el panel “Mujeres de Impacto”.

La participación será gratuita, con registro previo y cupo limitado para la jornada presencial. Las interesadas podrán inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/EqQcmdawHR4Dy5yK7