Gobierno de Morelia abre convocatoria de becas gratuitas para aprender inteligencia artificial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 13:34:13

Morelia, Michoacán; 26 de octubre de 2026.- El gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Agencia de la Ciudad Inteligente y Transformación Digital (Acitd) invita a estudiantes y docentes a inscribirse en la convocatoria “Explora tu futuro con IA”, que ofrece becas gratuitas para formarse en inteligencia artificial (IA).

La convocatoria es resultado de la colaboración con la Iberoamerican Technology Foundation (IberoTech), organización que desarrolla programas de formación en tecnología, liderazgo e impacto social, que pondrá a disposición de la población moreliana 3 mil 500 becas.

La ruta de formación inicia con el curso base “Introducción a la Ingeniería en Inteligencia Artificial”, de dos horas, en línea y sin requisitos previos; con el que los participantes conocerán los fundamentos de la IA, el funcionamiento de los modelos que generan texto e imágenes y cómo dar instrucciones efectivas a estas herramientas.

Quienes deseen seguir aprendiendo podrán cursar la especialidad “Inteligencia Artificial Agéntica y Agentforce”, que tiene duración de 20 horas, se imparte en grupos con fechas definidas y tiene como fin crear su propio agente de IA, que es un asistente digital que realiza tareas de forma automática. Al concluir, recibirán la insignia “Agent Blazer Champion” de la empresa tecnológica Salesforce.

Al respecto, el director general de la Acitd, Juan José Tena García, destacó que este programa busca que más morelianas y morelianos cuenten con las habilidades digitales que hoy son altamente valoradas por la escuela y el empleo, sin que el costo sea una barrera.

Las fechas clave de la convocatoria son:

• Inscripciones para docentes: hasta el 15 de noviembre.

• Entrenamiento de docentes “Train the Trainers”: del 23 de noviembre al 11 de diciembre.

• Inscripciones para estudiantes: hasta el 11 de diciembre.

• Especialidad para estudiantes: del 18 de enero al 5 de febrero de 2027.

De esta manera, el Gobierno de Morelia abre la puerta a nuevas oportunidades para que la ciudadanía adquiera habilidades digitales de primer nivel, que se traducen en su desarrollo personal y el de nuestra ciudad.

Las personas interesadas pueden registrarse en ia.iberotech.org/morelia