Gobierno de Michoacán iniciará acciones integrales para atención a enfermedades renales en el Oriente: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Gobierno de Michoacán se encuentra en la fase de atención, diagnóstico e inicio de acciones para enfrentar una problemática de salud pública que, desde hace más de 25 años, ha sido señalada en diversos municipios de la región Oriente del estado, relacionada con la alta incidencia y prevalencia de personas con enfermedad renal crónica.

El encargado de la política interna del estado detalló que uno de los principales focos de atención es el elevado porcentaje de pacientes renales jóvenes, particularmente personas menores de 30 años; situación que ha encendido alertas sanitarias, ambientales y sociales, y ha motivado una respuesta integral por parte del Gobierno del Estado.

El secretario de Gobierno explicó que a través de un trabajo coordinado entre las secretarías de Gobierno, de Salud y de Medio Ambiente, y con base en las investigaciones desarrolladas en el proyecto, se construye una red interinstitucional y comunitaria informada, cuyo objetivo es fortalecer las acciones de atención, prevención y promoción de la salud, así como activar procesos de atención inmediata del impacto ambiental identificado en la región.

Las acciones se enfocarán de manera prioritaria en municipios del Oriente michoacano, en particular Hidalgo y Zinapécuaro, así como en Áporo, Irimbo, Jungapeo, Maravatío, Senguio y Tuxpan, donde se desplegará una estrategia integral con enfoque territorial.

Dijo, además, que en las próximas reuniones de los comités de salud pública sobre el tema se invitará a las comunidades indígenas de la zona a fin de incluir su participación en la estrategia.

Entre las medidas contempladas se encuentran el fortalecimiento y potencialización del tratamiento de aguas, la realización de ultrasonidos renales familiares, campañas de salud y educación comunitaria, así como programas de inclusión laboral para personas que viven con enfermedades renales, entre otras acciones orientadas a mejorar la calidad de vida y reducir los factores de riesgo asociados a esta enfermedad.

Finalmente, Zepeda Villaseñor subrayó que esta intervención representa un compromiso firme del Gobierno de Michoacán para atender de fondo una problemática histórica, con una visión integral que articula salud pública, cuidado ambiental y desarrollo social, en coordinación con las comunidades afectadas.