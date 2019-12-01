Gobierno de Los Reyes fortalece hogares con apoyos directos a las familias: Humberto Jiménez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 07:07:07

Los Reyes, Michoacán, a 26 de agosto del 2025.- Como parte del compromiso de su administración por fortalecer el bienestar de la población, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís continúa atendiendo de manera directa y constante las necesidades de las familias reyenses y haciendo entrega de apoyos para la mejora de viviendas.

En representación del edil, América Jiménez, asesora honorífica de la Secretaría de Desarrollo Social, se realizó la entrega de blocks y láminas en las comunidades de La Tinaja y Tsirio, beneficiando a decenas de hogares.

Con estas acciones, el gobierno municipal demuestra que escuchar y atender las solicitudes ciudadanas se traduce en resultados concretos. “Cada apoyo que entregamos representa un paso más hacia viviendas dignas y seguras para quienes más lo necesitan”.

El programa de entrega de materiales de construcción busca mejorar la infraestructura de los hogares, fomentando espacios más seguros y confortables, y contribuyendo así a elevar la calidad de vida de las familias reyenses.

Con estas acciones, las familias de La Tinaja y Tsirio pudieron recibir estos recursos de manera eficiente y ordenada, mismas acciones que se realizan en diversas localidades del municipio.

“Hacemos un gobierno cercano, que escucha, responde y resuelve; un gobierno que pone en el centro a las familias y que trabaja todos los días para que Los Reyes sea un mejor lugar para vivir”, destacó el presidente municipal.

Con acciones como esta, el Gobierno de Los Reyes reiteró su compromiso con un desarrollo humano integral, apoyando a las familias de manera directa y fortaleciendo la unión y el bienestar en cada colonia y comunidad.

