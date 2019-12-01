Componen corrido a Alito Moreno tras enfrentamiento con Noroña; canción se vuelve viral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 08:29:31
Ciudad de México, 28 de agosto del 2025.- El altercado entre el dirigente nacional del PRI y senador de la República, Alito Moreno y el legislador morenista Gerardo Fernández Noroña trascendió en las redes sociales a nivel que le compusieron un corrido al priista, a quien le “celebraron” la agresión.

Cabe destacar que el enfrentamiento tuvo lugar durante la clausura de asamblea, mientras se entonaba el himno nacional mexicano, cuando Alito Moreno e acercó al Presidente del Senado para reclamarle, presuntamente por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.

En videos que fueron difundidos, se observa como el dirigente priista empuja a Noroña y luego lo golpea en el cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe, mientras más actores se suman a la gresca.

Tras lo ocurrido, un usuario de la red social X identificado como @miguel_quintana dedicó un corrido a Moreno, el cual se volvió viral.

“Alito Moreno, valiente y cabrón, le dio a Fernández Noroña su lección. Un madera*** en seco directo al hocico por hocicón, traidor… y por cínico”, dice la canción.

“Subió Alito con todo el honor, sin pedir permiso llegó con valor, mientras el Himno sonaba en el aire, Noroña temblaba ya no le salía el aire”, continúa.

‘¡Dame la palabra!’, le gritó sin miedo y Noroña bajó la cara, se hizo pen*** muy gallito en redes, muy macho al hablar pero frente Alito se quiso rajar", finalizó la rola.

