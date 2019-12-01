Gobierno de Jiquilpan pone en marcha ruta nocturna de recolección de residuos

Gobierno de Jiquilpan pone en marcha ruta nocturna de recolección de residuos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 15:37:01
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Jiquilpan, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Por iniciativa del presidente municipal, Gerardo Olloqui, el Gobierno de Jiquilpan puso en marcha una nueva ruta nocturna de recolección de residuos, con el objetivo de fortalecer los servicios de limpieza y mantener las calles del municipio en mejores condiciones.

Esta estrategia busca mejorar la atención a la ciudadanía y contribuir a mantener espacios públicos limpios y ordenados.

Asimismo, se invita a la población a mantenerse al pendiente de las páginas oficiales del Gobierno Municipal, donde se darán a conocer los próximos recorridos de esta ruta. Las rutas diurnas continuarán operando con normalidad.

Con estas acciones, el Gobierno de Jiquilpan refrenda su compromiso con la limpieza, el orden y el bienestar de las familias jiquilpenses.

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