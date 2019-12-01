Gobierno de Alfonso Martínez reconoce labor del Sidemm en su 14 aniversario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 17:03:19

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- Ante agremiados al Sindicato Demócrata de Empleados Municipales de Morelia (Sidemm) liderados por su dirigente Ernesto Santamaría Reyes; el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, reconoció la valiosa labor de los trabajadores que hacen brillar a nuestra ciudad.

En representación del alcalde, la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, dirigió un emotivo mensaje preparado por Alfonso Martínez para las y los trabajadores en el marco del 14 aniversario de su agrupación sindical.

"Ustedes no son solo parte de la estructura de este Ayuntamiento, son el alma y el corazón que hace latir a Morelia", expresó la funcionaria municipal en compañía del dirigente Ernesto Santamaría Reyes.

En un ambiente de cercanía y compañerismo, la síndica destacó que detrás de cada calle iluminada, de cada plaza limpia y de cada trámite atendido, está la valiosa labor de las y los trabajadores municipales.

En el presidente Alfonso Martínez podrán encontrar a un amigo y un aliado, que les agradece por el camino avanzado y los invita a celebrar con orgullo 14 años de su lucha sindical, concluyó Melissa Vásquez.