Gobierno de Alfonso Martínez prepara hermanamiento con Sacramento, California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 13:35:13

Morelia, Michoacán; 04 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la reunión de recibimiento y trabajo con Eric Guerra, concejal de Sacramento, California, cuyo objetivo fue afinar los detalles de un hermanamiento de alto nivel en beneficio de estas dos poblaciones.

El alcalde destacó el trabajo que desde ambas administraciones ya se ha avanzado para concretar dicho hermanamiento, y previó que se tratará de una relación muy especial por las amplias posibilidades de intercambio y beneficio para ambas poblaciones.

Alfonso Martínez y Eric Guerra coincidieron en las buenas condiciones para la relación entre Morelia y Sacramento, debido al vuelo directo que ya existe entre ambas ciudades, así como la generación de talento humano y posibilidad de inversión de la capital michoacana.

En ese sentido, el presidente resaltó que Morelia es una ciudad educadora con un gran número de universidades y generación de profesionales jóvenes, además de destacar el proyecto del Parque Agrologístico que será ideal para la inversión económica.

Presentes en la reunión, las secretarias de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz; Turismo, Thelma Aquique Arrieta; y Desarrollo Económico, Guadalupe Herrera Calderón, plantearon proyectos específicos que en sus respectivas materias serían de beneficio para las personas de ambas ciudades.

Asimismo, el coordinador del Gabinete Municipal, Alberto Guzmán Díaz; y el director de Atención al Migrante, Daniel Aguilar Guillén, refrendaron la labor de esta dirección, creada en el gobierno de Alfonso Martínez, en apoyo a los connacionales que sean repatriados a nuestro estado y municipio.