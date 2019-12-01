Gobernadores condenan “enérgicamente” acoso contra Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 12:50:24

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) condenó enérgicamente el acto de acoso que sufrió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mientras caminaba en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En ese sentido, a través de un comunicado, los mandatarios estatales que integran la Conferencia Nacional manifestaron su respaldo, solidaridad y respeto hacia la jefa del Ejecutivo federal.

Asimismo, llamaron a la ciudadanía y a las instituciones a unir esfuerzos para "construir un México libre de violencia contra las mujeres" y enfatizaron que la violencia de género, acoso y misoginia no tienen cabida en nuestra sociedad.

"Cualquier intento de intimidar, denigrar o violentar a una mujer, sin importar su posición o ideología, atenta contra los principios democráticos, el respeto y la igualdad que todas y todos debemos defender", afirmaron los firmantes.

Además, las y los gobernadores aseveraron que hechos como lo ocurrido con la Presidenta, recuerda la importancia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, "herramientas fundamentales para proteger la integridad u privacidad de las mujeres".

"Una agresión contra una mujer es una agresión contra todas. Porque la dignidad, respeto y la paz deben prevalecer encima del odio y la intolerancia. Seguiremos unidas, firmes y sororas, defendiendo a cada mujer de México", concluyeron.