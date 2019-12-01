Gobernador de Querétaro da seguimiento a proyectos con titular de la CONAGUA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 12:51:15

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, sostuvo una reunión con el director general de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López.

Con el objetivo de dar seguimiento a proyectos presentados ante el organismo federal para mejorar la calidad de vida de las y los queretanos.

Durante este encuentro, donde estuvo acompañado por el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, el mandatario estatal reiteró la voluntad de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno de México, que sume en los esfuerzos para llevar a Querétaro al siguiente nivel.