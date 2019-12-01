Gobernador de Querétaro apoya solicitud de intervención de la FGR en caso de feminicidio de Perla 

Gobernador de Querétaro apoya solicitud de intervención de la FGR en caso de feminicidio de Perla 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 19:28:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, consideró comprensible que la familia de Perla Citlali Martínez Zuñiga solicite la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), al señalar que el caso lleva un año sin que se haya logrado la detención del presunto responsable.

“Entendemos a la familia e, inclusive, hay una alerta ante Interpol para poder agarrar al sujeto que cometió este terrible delito y, por supuesto, que la Fiscalía General de la República debe tener conocimiento”, dijo.

Ante la emisión de la ficha de búsqueda para ubicar al señalado, el mandatario estatal confió en que las corporaciones de seguridad podrán dar con su paradero.

Cabe recordar que el pasado 10 de febrero se cumplió un año del feminicidio de Perla, el cual ocurrió en el municipio de San Juan del Río.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Identifican a ejecutado en el Cerro de La Cruz de Uruapan, Michoacán 
En la Central Camionera de Uruapan, Michoacán, la GC asegura hierba verde
Turicato, Michoacán: El municipio de 29 mil habitantes convertido en invernadero y laboratorio de estupefacientes 
IMPA inspeccionará zona en la colonia 3 de Agosto, donde ocurrió presunto ataque de jauría de perros
Más información de la categoria
Turicato, Michoacán: El municipio de 29 mil habitantes convertido en invernadero y laboratorio de estupefacientes 
Boxeador nicolaita se quedó a un paso de clasificar a Centroamericanos 
UAQ alerta por intentos de hackeo y correos apócrifos dirigidos a estudiantes
Nombran a Nadia López como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP
Comentarios