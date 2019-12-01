Gobernador de Querétaro apoya solicitud de intervención de la FGR en caso de feminicidio de Perla 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 19:28:06

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, consideró comprensible que la familia de Perla Citlali Martínez Zuñiga solicite la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), al señalar que el caso lleva un año sin que se haya logrado la detención del presunto responsable.

“Entendemos a la familia e, inclusive, hay una alerta ante Interpol para poder agarrar al sujeto que cometió este terrible delito y, por supuesto, que la Fiscalía General de la República debe tener conocimiento”, dijo.

Ante la emisión de la ficha de búsqueda para ubicar al señalado, el mandatario estatal confió en que las corporaciones de seguridad podrán dar con su paradero.

Cabe recordar que el pasado 10 de febrero se cumplió un año del feminicidio de Perla, el cual ocurrió en el municipio de San Juan del Río.