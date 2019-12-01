Gobernador de Michoacán ordena investigar actuación de policías municipales tras jornada del pasado domingo

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 12:59:39

Morelia, Michoacán, a 24 de febrero del 2026.- Tras darse a conocer la detención de 12 policías municipales de Ecuandureo por obstaculizar la justicia durante la jornada violenta que se vivió el pasado domingo como respuesta a un operativo federal desplegado en Jalisco, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expuso que ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue a las policías municipales de algunas demarcaciones y su actuación.

Cabe precisar que entre lo 11 detenidos está el director de Seguridad Pública de Ecuandureo.

En entrevista con medios, el mandatario estatal señaló que revisarán los trabajos en los municipios donde se desarrollaron bloqueos y quema de vehículos el pasado domingo; recalcó que hay dudas de la actuación de algunas policías municipales, pues no hubo respuesta ante los actos violentos.

Destacó no poder dar detalles sobre cuales municipios son investigados.

Ramírez Bedolla subrayó que en municipios como Morelia y Lázaro Cárdenas hubo buena coordinación, pues se logró el blindaje, pero en el caso de Ecuandureo se colectaron los indicios necesarios para acreditar que se obstaculizó la justicia, por lo que serán presentadas ante el juez.

Dijo confiar que no habrá puerta giratoria y que se pueda realizar el proceso correspondiente pues, dijo, estos 11 elementos colaboraban con la delincuencia organizada.

El titular del Ejecutivo estatal pidió a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difusión de información falsa para evitar generar psicosis.