Gobernador confirma reunión con productores de maíz, este sábado

Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- El Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó sobre los avances en el diálogo con los productores de maíz que mantuvieron bloqueos carreteros, confirmando una reunión clave para hoy en Casa Michoacán.

El mandatario destacó que el diálogo avanza positivamente y que las soluciones se están buscando a nivel nacional para atender la crisis de precios internacionales.

Detalló la estrategia de apoyo diferenciada para los productores michoacanos: precio de garantía para pequeños productores.

"Ellos son aproximadamente, en Michoacán, un poco más de 80 mil productores de 5.5 hectáreas o menos que recibirán estando dentro del programa de precios de garantía. Es decir, sí existe el programa de precios de garantía y estos productores pequeños que son más de 80 mil recibir 7200 pesos por tonelada", apuntó en entrevista previo a su reunión con productores.

Con respecto a lo que llamó productores medianos o grandes, indicó que recibirán subsidios.

"Los productores medianos que son los que estamos atendiendo los que tomaron las casetas en varias partes del país, sobre todo de la región centro-occidente, son productores, digamos, más medianos, son productores más grandes, y también ellos, ya tenemos el acuerdo de apoyarlos, ya se abrieron, ya se publicó las ventanillas para apoyarlos con un subsidio, ese no es precio de garantía, es el subsidio de 950 pesos, más lo que la industria nacional aportará a un total de 6.150 pesos, más lo que la industria nacional, aporte que será de 6,150 pesos por tonelada", comentó.

Ramírez Bedolla contextualizó la baja de precios internacionales ,actualmente en 3 mil 200 pesos debido a la proyección de una cosecha histórica en Estados Unidos de 440 millones de toneladas.

Agradeció a los productores por levantar los bloqueos durante el fin de semana por las festividades de Día de Muertos, reconociendo el impacto económico del turismo en la región.

El mandatario informó que la negociación con la Industria Nacional se llevará a cabo el próximo lunes en la Ciudad de México. Adicionalmente, el Estado continuará apoyando al sector con temas como distritos de riego y caminos rurales.