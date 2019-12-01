Gobernador Bedolla confirma: hay denuncias contra autoridades de Zitácuaro

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 12:27:03

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que hay una denuncia por un caso ocurrido del municipio de Zitácuaro, luego de haber sido cuestionado en conferencia de prensa sobre si hay investigaciones contra el alcalde, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

El mandatario estatal declaró que ha una denuncia presentada en días pasados por el dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de un altercado con el hermano del edil, a quien acusan de presuntamente tener vínculos con el crimen organizado.

Agregó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien informe sobre el caso.

Aseguró que su gobierno está atento a cualquier denuncia administrativa, penal, civil, en contra de funcionarios públicos del estado o municipales y aseguró que la investigación llegará hasta las últimas consecuencias, pues, dijo, la máxima de los gobiernos de la Cuarta Transformación es la cero impunidad.

Asimismo, señaló que en estos casos es muy importante la denuncia ciudadana, pues son fundamentales para el desarrollo de las investigaciones.

Ramírez Bedolla señaló que su administración se mantiene vigilante también de las denuncias públicas que se hacen en lo municipal y lo estatal, así como de temas laborales, debido a la dinámica propia que implica la relación con sindicatos y otros trabajadores.

Cabe señalar que durante la visita a Michoacán de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre si haría algún operativo enjambre en la entidad, a lo que respondió que es necesario que haya denuncias de todos los sectores en contra de las autoridades para que las fiscalías puedan actuar, como en el caso de cualquier civil.