Gladyz Butanda supervisa pruebas de rutas de transporte a Altozano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 17:21:40

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, supervisa el periodo de pruebas de unidades de transporte público con las que se pretende facilitar los traslados al sur de Morelia hasta la plaza Altozano.

De acuerdo con la funcionaria estatal, en este periodo de pruebas, que inició en diciembre de 2025 y culminará el 31 de marzo, la demanda de servicio ha sido de cuando menos mil 100 usuarias y usuarios diarios.

Precisó que las rutas que participan son las combis Roja 3 y Negra 1, a través de las cuales se conectan trayectos de transporte que van desde Plaza Escala Morelia a Plaza Altozano.

Gladyz Butanda informó que, durante esta etapa, se mantienen las mediciones técnicas, especialmente en el punto de transbordo de la zona comercial Altozano, junto con estudios de origen-destino. Estas acciones buscan analizar el comportamiento real de la demanda y optimizar el funcionamiento operativo del servicio.

Finalmente, detalló que los datos recabados muestran un flujo de usuarias y usuarios constante durante la mañana; no obstante, se han identificado varios lapsos en los que la afluencia resulta muy variable.

“El objetivo de que continúen las pruebas es medir la necesidad en cuanto a cantidad de unidades y los horarios específicos de ascenso y descenso de la zona comercial”, apuntó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.