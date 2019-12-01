Gladyz Butanda confirma próxima renovación del transporte de Morelia

Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- El programa de modernización del transporte público llegará este 2026 a la capital michoacana. El proyecto incluye la renovación de unidades, equipamiento tecnológico y la instalación de centros de control de flota para monitorear que los operadores no utilicen el celular al volante, fumen o presenten signos de cansancio en servicio, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la arquitecta promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan explicó que cada unidad contará con tecnología prepago para pagar los viajes con tarjeta, además de que se les instalarán seis cámaras para monitorear y garantizar viajes seguros.

“Este programa será implementado también en Morelia, estamos definiendo los lineamientos del mismo, en coordinación con el sector transportista, y muy pronto procederemos a renovar el transporte público de la capital”, anunció la funcionaria estatal.

Tal como se realizó en Uruapan, el Gobierno de Michoacán cubrirá el enganche y el equipamiento de las unidades adquiridas. Asimismo, se encargará de la construcción de los centros de monitoreo que permitan fortalecer y mejorar el servicio que ofrecen las y los trabajadores del volante a la ciudadanía.