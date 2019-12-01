Giulianna Bugarini: Los programas sociales impulsados por Morena llevan el bienestar a Morelia

Giulianna Bugarini: Los programas sociales impulsados por Morena llevan el bienestar a Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 14:24:10
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Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2026.- En las colonias, tenencias y comunidades de Morelia, Giulianna Bugarini ha constatado que los programas sociales no son solamente cifras: significan alimentos en la mesa, medicinas, transporte para continuar estudiando y tranquilidad para miles de familias. Por eso afirmó que defender estos derechos es defender una manera distinta de gobernar, en la que el presupuesto regresa directamente al pueblo.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado destacó que las y los morelianos reciben la Pensión para Adultos Mayores, de 6 mil 400 pesos bimestrales; la Pensión Mujeres Bienestar, de 3 mil 100 pesos; la pensión para personas con discapacidad, de 3 mil 300 pesos; y el apoyo para hijas e hijos de madres trabajadoras, de mil 650 pesos bimestrales. Son recursos entregados directamente, sin intermediarios, condicionamientos ni favores políticos.

Agregó que las familias de Morelia también cuentan con la beca Rita Cetina: 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes de estudiantes de primaria, así como mil 900 pesos bimestrales por familia con estudiantes de secundaria y 700 pesos adicionales por cada alumna o alumno más. A ello se suman las becas Benito Juárez para preparatoria, la Gertrudis Bocanegra para transporte de universitarios y Jóvenes Construyendo el Futuro, que entrega 9 mil 582 pesos mensuales y seguridad social durante la capacitación laboral.

Bugarini recordó que en Michoacán un millón 682 mil 500 personas reciben cuando menos uno de los Programas para el Bienestar, con una inversión anual de 37 mil 376 millones de pesos. “Ésta es la diferencia entre la izquierda y la derecha: nosotros convertimos el presupuesto en pensiones, becas y oportunidades; ellos durante décadas llamaron ‘dádivas’ a los apoyos para el pueblo, pero nunca cuestionaron los privilegios fiscales y los rescates destinados a los de arriba”, subrayó.

La presidenta de la JUCOPO sostuvo que Morena continuará defendiendo estos programas como derechos constitucionales y ampliando su alcance en Morelia. “Que nadie lo olvide: los programas sociales llegaron con los gobiernos de izquierda porque creemos que el dinero público debe servir para reducir desigualdades. A la derecha no le gustan porque su prioridad siempre fueron unos cuantos; la nuestra seguirá siendo el bienestar de todas y todos”, concluyó.

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