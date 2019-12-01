Giulianna Bugarini: Hoy Michoacán tiene más herramientas para prevenir y atender el cáncer de mama

Morelia, Michoacán, 2 de octubre de 2026.– Giulianna Bugarini recordó que, cuando encabezó la Secretaría del Bienestar, impulsó el Programa Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor para atender una realidad concreta: ninguna mujer debía abandonar su tratamiento por no tener dinero para trasladarse, alimentarse o permanecer en Morelia. El programa entrega cuatro mil pesos mensuales durante el tratamiento y hasta dos años después de concluirlo.

La presidenta de la JUCOPO destacó que aquella decisión se convirtió en una política permanente del Gobierno de la Cuarta Transformación. Más de tres mil michoacanas han recibido el apoyo desde la creación del programa y actualmente más de mil 700 mujeres cuentan con este respaldo. La combinación del acompañamiento económico y la atención médica permitió reducir del 30 al 10 por ciento el abandono de los tratamientos.

Bugarini señaló que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla también fortaleció el Instituto Michoacano de Oncología con un acelerador lineal y el primer PET Scan del sector público en el estado y la región. Estos equipos permiten localizar tumores con mayor precisión, evaluar la respuesta al tratamiento y dirigir la radioterapia hacia las células cancerosas, protegiendo los órganos sanos. Con esta tecnología, la capacidad de atención aumentó de 80 a 200 pacientes por día.

La legisladora añadió que durante el último año se realizaron 43 mil mastografías gratuitas, además de garantizar medicamentos, cirugías, quimioterapias, radioterapias y acompañamiento especializado para las mujeres sin seguridad social. “Detectar a tiempo puede cambiar completamente una historia; por eso es fundamental autoexplorarse, realizarse los estudios correspondientes y acudir a revisión ante cualquier cambio”, expresó.

“Octubre Rosa no puede quedarse en un moño. Debe significar prevención, tecnología médica, tratamiento gratuito y un gobierno que acompañe económicamente a las mujeres durante todo el proceso. Hoy Michoacán tiene más herramientas, mejores equipos y una política social que demuestra que cuando se gobierna poniendo la vida en el centro, la esperanza también se convierte en un derecho”, concluyó Giulianna Bugarini.