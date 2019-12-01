Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 09:01:09

Morelia, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.– Bajo los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, la diputada Giulianna Bugarini, quien busca coordinar a Morena en Morelia, ha sostenido que la administración de los recursos públicos debe traducirse en bienestar, obras y mejores servicios para las familias michoacanas.

Desde octubre de 2024, cuando se convirtió en la primera mujer en presidir la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Michoacán, la legisladora ha encabezado la revisión de presupuestos, leyes de ingresos municipales y cuentas públicas.

Durante el análisis del presupuesto de 2025, Bugarini defendió inversiones en infraestructura, educación y movilidad, sin aumentar impuestos ni recurrir a mayor endeudamiento.

Asimismo, durante la revisión de los 157 puntos de la propuesta de Ley de Ingresos 2027 del Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el panista Alfonso Martínez, las comisiones legislativas redujeron a la mitad los nuevos cobros veterinarios y deportivos planteados por la administración municipal.

“Morelia no necesita un gobierno que cobre más, sino uno que haga más por su gente”, sostuvo la legisladora.

Bugarini reiteró que defender los principios de la transformación implica cuidar cada peso de los recursos públicos, exigir rendición de cuentas y proteger la economía de las familias, bajo la convicción de que el dinero del pueblo debe regresar al pueblo.