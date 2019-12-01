Giulianna Bugarini: Gobernar a México exige lealtad plena a la nación

Giulianna Bugarini: Gobernar a México exige lealtad plena a la nación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2026 a las 12:55:07
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Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2026.– Con la experiencia adquirida en la construcción de Morena y el Congreso del Estado, Giulianna Bugarini afirmó que encabezar un Poder Ejecutivo exige una responsabilidad superior: gobernar con lealtad plena al pueblo mexicano y sin compromisos jurídicos o políticos con otra nación.

La presidenta de la JUCOPO respaldó la iniciativa de Claudia Sheinbaum que reforma y adiciona los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta establece que quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán tener únicamente la nacionalidad mexicana o renunciar a cualquier otra antes de registrar su candidatura.

La reforma también dispone que, durante el ejercicio del cargo, estas autoridades no podrán solicitar otra nacionalidad, utilizar un pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos ante otro Estado ni acogerse a la protección diplomática de otro país. Su alcance se limita a las personas que encabecen los poderes ejecutivos y no afecta el derecho de las demás mexicanas y mexicanos a tener doble nacionalidad.

Bugarini sostuvo que la nacionalidad no es un trámite administrativo cuando se tiene bajo responsabilidad la soberanía, la seguridad y el destino de una nación. “No es una reforma contra quienes viven fuera de México o tienen vínculos familiares con otros países; es una garantía para que las decisiones más importantes se tomen pensando exclusivamente en nuestro pueblo”, señaló.

“Quien aspire a gobernar México o alguno de sus estados debe responder a una sola bandera, defender un solo territorio y servir a un solo pueblo. La soberanía nacional comienza por la certeza de que quienes dirigen al país no tienen otra lealtad por encima de México”, concluyó Giulianna Bugarini.

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