Giulianna Bugarini festeja aniversario de la colonia Morelos con leyendas del Atlético Morelia

Giulianna Bugarini festeja aniversario de la colonia Morelos con leyendas del Atlético Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 16:33:44
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Morelia, Michoacán, 30 de septiembre de 2026.- Entre vecinas, vecinos, niñas, niños y aficionados al futbol, Giulianna Bugarini celebró el aniversario de la colonia Morelos con un encuentro deportivo que reunió a las leyendas del Atlético Morelia y al Deportivo Morelos en la cancha del SEMACM.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política destacó que la celebración permitió reconocer la historia de una colonia emblemática de la capital y recuperar la convivencia comunitaria mediante un deporte que forma parte de la identidad de las familias morelianas.

Bugarini señaló que la presencia de las figuras que han vestido la camiseta del Atlético Morelia despertó recuerdos y entusiasmo entre distintas generaciones. Agregó que estos encuentros acercan a niñas, niños y jóvenes a referentes deportivos que representan disciplina, trabajo colectivo y orgullo por la ciudad.

“La vida de Morelia se construye todos los días desde sus colonias. Aquí se forman amistades, se organizan las familias y nacen las historias que dan identidad a nuestra ciudad. Por eso debemos encontrarnos en las canchas, recuperar nuestros espacios y fortalecer la comunidad”, expresó.

Giulianna Bugarini agradeció la participación de las leyendas del Atlético Morelia, del Deportivo Morelos y de las familias asistentes. “Hoy festejamos a la colonia Morelos compartiendo nuestra pasión por el futbol y el cariño por Morelia. Cuando una colonia se reúne, convive y celebra unida, toda la ciudad se fortalece”, concluyó.

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