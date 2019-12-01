Giulianna Bugarini atiende llamado de unidad de Morena en CDMX

Ciudad de México, 10 de octubre de 2026.- Convencida de que la unidad es fundamental para fortalecer a Morena y dar continuidad al proyecto de transformación del país, Giulianna Bugarini participó este sábado en la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena, en la Ciudad de México, donde atendió el llamado de organización y trabajo colectivo del movimiento.

La diputada michoacana, consejera nacional y fundadora de Morena en Michoacán, destacó la importancia de este encuentro, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, en el que participaron representantes de todo el país para dialogar sobre el futuro del movimiento, fortalecer su estructura territorial y construir acuerdos rumbo al proceso electoral de 2027.

Bugarini señaló que el Consejo Nacional representó una oportunidad para reafirmar los principios que dieron origen a Morena y recordar que, por encima de cualquier aspiración personal, se encuentra el compromiso con el pueblo de México. En ese sentido, sostuvo que la unidad debe construirse mediante el diálogo, el respeto a las decisiones colectivas y el trabajo permanente en territorio.

“Morena es mucho más grande que cualquier aspiración individual. Somos un movimiento que nació de la lucha de millones de mexicanas y mexicanos, y nuestra responsabilidad es mantenernos unidos, organizados y fieles a los principios que nos trajeron hasta aquí”, expresó.

Durante la sesión se abordaron temas relacionados con la elección de las coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la política de alianzas para el proceso electoral 2026-2027 y el plan de acción que orientará los trabajos del partido en todo el país. Asimismo, Bugarini presenció la toma de protesta de las y los coordinadores en Defensa de la Soberanía y de la Cuarta Transformación.

A 15 años del nacimiento de Morena, Giulianna Bugarini reconoció la importancia de haberse reencontrado con compañeras y compañeros que han formado parte de esta historia desde sus primeros años, y afirmó que la fortaleza del movimiento radica en su capacidad de organizarse, construir acuerdos y mantener una relación cercana con la ciudadanía.

“Hoy estuvimos aquí para cerrar filas, escuchar todas las voces y reafirmar nuestro compromiso de seguir construyendo juntos. La unidad de Morena es una responsabilidad de todas y todos, porque el proyecto que nos une está por encima de cualquier diferencia. Nuestro compromiso es con el pueblo y con la transformación de México”, concluyó.